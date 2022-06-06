سعر صرف الدولار لــــــ يوم الاثنين

2022/06/06 | 11:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

وسجلتا بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، صباح اليوم، 148325 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاحد.

واستقرت س...

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