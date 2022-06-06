2022/06/06 | 11:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصوّت الحزب المحافظ، الاثنين، على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعدما طالب بهذه الخطوة نوابا من حزبه، في أعقاب سلسلة فضائح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء البريطاني يواجه تصويتا لسحب الثقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء البريطاني يواجه تصويتا لسحب الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).