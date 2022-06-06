الإقالة تقترب.. يوم مصيري لرئيس وزراء بريطانيا

2022/06/06 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتمل النصاب القانوني للنواب البريطانيين المطالبين بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الإثنين، في خطوة قد تمهد إلى إقصائه عن قيادة البلاد.وقالت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية إن جونسون يواجه اختبار حجب الثقة عنه، بوصفه زعيم حزب المحافظين الحاكم ورئيس وزراء بريطانيا.وجاء ذلك بعدما أرسل العدد المطلوب من أعضاء البرلمان عن […]

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يوم مصيري لرئيس وزراء بريطانيا أولاً على ايرث نيوز.

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