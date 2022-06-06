عشائر المثنى تقطع طريقا رئيسا احتجاجا على عدم شمولهم بالإطلاقات المائية (فيديو + صور)

2022/06/06 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنىتنشر (بغداد اليوم)، اليوم الإثنين، مقطعاً فيديوياً يوثق تظاهرات عشائرية وقطع الطريق الرابط بين مدينة السماوة وقضاء الرميثة للمطالبة بإطلاق الحصة المائية.

وقال مراسلنا ان "عددا من عشائر محافظة المثنى، اقدمت على قطع الطريق الرابط بين مدينة السماوة وقضاء الرميثة للمطالبة بإطلاق الحصة المائية".وبالحديث عن شحة المياه في البلاد، شهدت محافظة ديالى، في وقت سابق من اليوم الإثنين، خروج احتجاجات واسعة لعدد من المواطنين المحتجين على شحة المياه وتردي تجهيز الطاقة الكهربائية.ونشرت (بغداد اليوم)، مقطعاً فيديويا يوثق خروج عدداً من المحتجين الغاضبين بتظاهرة على سوء الكهرباء وشحة الماء.وقال مراسلنا ان "المتحجين خرجوا بتظاهرة في منطقة منصورية الشط وأقدموا على قطع طريق ديالى- بغداد".

وتعاني محافظة ديالى من تردي الواقع الخدمي خصوصا بما يتعلق بالكهرباء والماء، بحسب ما اكده عدد من ابناء الأهالي في المحافظة، الأمر الذي يتسبب بين الفترة والآخرى باندلاع تظاهرات واحتجاجات امام المباني الحكومية او على الطرق الحيوية في ديالى.لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

مصدر الفيديو: lc0IzsEcf-8

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