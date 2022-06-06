مدرب الاولمبي: مباراة الكويت مصيرية في كأس آسيا

2022/06/06 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مدرب المنتخب الأولمبي العراقي ميروسلاف سوكوب، أن مباراة الكويت في كأس آسيا تخت 23 عاماً ستكون مصيرية.وقال سوكوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “الكويت ليس لديها ما تخسره بعد ان فقدت فرصة المنافسة على التأهل، لذلك مباراتنا امامهم ستكون صعبة”.وأضاف “في المباراة السابقة امام استراليا فقدنا فرصة الفوز […]

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