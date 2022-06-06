الزراعة تعلن المباشرة بمشروع تثبيت الكثبان الرملية في محافظتين

2022/06/06 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ ورد عبد الأمير

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن مشروع حصاد المياه، فيما أعلنت عن المباشرة بمشروع تثبيت الكثبان الرملية في محافظتين.

وقال مدير قسم التخطيط والمتابعة في دائرة الغابات ومكافحة التصحر بالوزارة سرمد كامل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخطط الخاصة بمعالجة التصحر مستمرة من خلال المشاريع المنتشرة على المحافظات عبر تثبيت الكثبان ومشاريع الغابات، فضلاً عن مشروع الواحات".

وأضاف، أن "التغيُّر المناخي يحتاج الى تضافر الجهود في المؤسسات والجهات المعنية كافة، وهناك مشاريع طرحت وهي الآن قيد التنفيذ، منها مشروع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهو عبارة عن تكملة لمشروع تثبيت الكثبان ويتضمن تقليص السهل الرسوبي في الناصرية والسماوة وتشجير المرور السريع".

واوضح، أن "العمل بدأ بهذا المشروع"، مشيراً الى أن "خطط الوزارة ليست آنية وتحتاج الى سنوات لتؤتى ثمارها".

وتابع، أن "انشاء الواحات، تعتمد على المياه الجوفية وحفر الآبار، إذ لابد من التوجه نحو تقنين مصادر المياه، مع الشحِّ الذي تعاني منه البلاد"، لافتاً الى أن "التنسيق عال مع وزارة المواد المائية وعقد الاجتماعات المستمرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن".

وبين كامل، أن "المديرية، لديها مشروع حصاد المياه والذي يتم من خلاله جمع مياه السيول الواردة من دول الجوار وانشاء سدود لخزن المياه واستخدامها في موسم الصيف".

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