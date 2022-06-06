قفزة باسعار النفط بعد قرار سعودي

2022/06/06 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات

المبكرة، اليوم الاثنين، بعد أن رفعت

السعودية أسعار مبيعات الخام بحدة في

تموز، وهو مؤشر على مدى شح المعروض حتى

بعد اتفاق أوبك+ على تسريع زيادات

الإنتاج خلال الشهرين المق

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