2022/06/06 | 12:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،

اليوم الاثنين، أن صادرات العراق

النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من

9 ملايين برميل في شهر ايار الماضي.

وأظهر جدول نشرته الادارة، أن "العراق

صدر من النفط الخام

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال شهر.. العراق يصدر أكثر من 9 ملايين برميل نفط لأمريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال شهر.. العراق يصدر أكثر من 9 ملايين برميل نفط لأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).