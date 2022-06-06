2022/06/06 | 12:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافق الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على دعوة الوسيط الأمريكي، أموس هوكشتاين، للقدوم إلى بيروت واستكمال المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبلاد، وذلك بعد دخول وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال "

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