“إيرث نيوز” تنفرد بكشف طبيعة انفجار أربيل

2022/06/06 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مصدر أمني اليوم الاثنين، بأن دوي الانفجار الذي سمع في محافظة أربيل، كان ناجماً عن خلل فني في إحدى السيارات ما تسبب باحتراقها.يتبع…

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