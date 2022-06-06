2022/06/06 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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بينهم معاون "الأمير العسكري"..



الإطاحة بـ6 إرهابيين بارزين في محافظات عدة

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