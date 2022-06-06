اندلاع حريق بأحد فنادق كربلاء

2022/06/06 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإندلاع حريق في أحد فنادق محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق في أحد الفنادق بكربلاء المقدسة".

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