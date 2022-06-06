مباحثات بين المركزي العراقي والسفير الايراني بشأن مستحقات ايران المالية

2022/06/06 | 13:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الإثنين، مع سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، وفقا لبيان عن البنك بحث "أوجه التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين ودفع المستحقات المالية التي بذمة العراق، وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركات الإيرانية في البلاد".

وقد المحافظ مصطفى غالب "حرصه على تطوير العلاقات المصرفية وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين وفتح آفاق جديدة من العلاقات الثنائية".

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