العاصفة المدارية «أليكس» تقترب من اليابسة في برمودا

2022/06/06 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكلت العاصفة المدارية «أليكس» أول عاصفة في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي لعام 2022 قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة وذلك بعد أقل من أسبوع منذ أن ضربت العاصفة المدارية «أجاثا» الساحل المكسيكي على المحيط الهادئ مخلفة العديد من القتلى.وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة: إن «أليكس» اكتسبت قوتها في وقت مبكر من أمس الأحد، متجهة شرقاً نحو برمودا، حيث من المتوقع أن تصل اليابسة في وقت مبكر من اليوم الاثنين.وقد شهدت أجزاء من جنوب فلوريدا بالفعل أمطاراً غزيرة وفيضانات..فيما قتل 3 أشخاص على الأقل في كوبا بسبب العواصف، وفق تغريدة صادرة عن مكتب رئيس كوبا السبت الماضي.وتسببت العاصفة في إلحاق أضرار بعشرات المنازل وانقطاع الكهرباء في العاصمة الكوبية هافانا وفي عدة مقاطعات.يشار إلى أن موسم الأعاصير يستمر من 15 مايو إلى 30 نوفمبر من كل عام في المحيط الهادئ ومن أول يونيو إلى 30 نوفمبر من كل عام في المحيط الأطلسي.وفي العام الماضي، تشكل 19 إعصاراً وعاصفة مدارية في شرق المحيط الهادئ وتكون 21 إعصاراً مدارياً في المحيط الأطلسي.

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