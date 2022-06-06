مكاسب قوية للأسهم الصينية واليابانية وسط بيانات اقتصادية إيجابية

2022/06/06 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلق المؤشر «نيكاي» الياباني عند أعلى مستوى في شهرين، الاثنين، مع انتعاش أسهم شركات الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتعافي شركات التكنولوجيا، وارتفع «نيكاي» بنسبة 0.56% إلى 27915.89 نقطة عند الإغلاق بعد أن بدأ الجلسة بهبوط إلى 27523.95 نقطة بعد عمليات بيع بقيادة قطاع التكنولوجيا في وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.وكان قطاع التكنولوجيا هو الوحيد في المؤشر «نيكاي» الذي أغلق على انخفاض وأغلق على تراجع بنسبة 0.07 % لكنه ابتعد بشدة عن مستوياته المتدنية، وجنى سهم عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية طوكيو إلكترون 1.55% بينما زاد سهم أدفانتست 0.55 %، وكان قطاع الطاقة إلى حد بعيد صاحب أفضل أداء، إذ ارتفع 3.21%، ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكاي، ارتفع 130 سهما بينما انخفض 86 ولم تتغير تسعة أسهم، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نقاطا 0.31% إلى 1939.11 نقطة.ومن بين الرابحين البارزين الآخرين في المؤشر نيكاي، ارتفع سهم فاست ريتيلنج، وهي الشركة المشغلة لمتاجر يونيكلو، 2.77% وزاد سهم نينتندو 0.77 %.وأغلق المؤشر الياباني نيكاي الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى في شهرين، مدعوماً بمكاسب أسهم فاست ريتيلينج بعدما أعلنت الشركة عن مبيعات محلية قوية، ليغلق عند 27761.57 نقطة في أعلى مستوى إغلاق منذ الخامس من إبريل/ نيسان مسجلاً أكبر قفزة أسبوعية منذ 25 مارس/ آذار بلغت 3.66%.الأسهم الصينيةوتباينت الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الاثنين، حيث أظهر مسح خاص انكماشا آخر في نشاط قطاع الخدمات في الصين لشهر مايو.وقادت الأسهم الصينية المكاسب بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، حيث أغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 1.28% عند 3236.37 نقطة بينما ارتفع مكون شينزين 2.664% إلى 11938.12 نقطة.



تقدم مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنحو 1.4%.وجاء مؤشر مديري مشتريات الخدمات Caixin الصيني الذي صدر الاثنين عند 41.4 نقطة، وهو أفضل من قراءة أبريل التي كانت 36.2 ولكن لا يزال في منطقة الانكماش.يأتي هذا الإصدار على خلفية قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير التصنيعي الأسبوع الماضي عند 47.8 لشهر مايو، وهو تحسن عن قراءة أبريل عند 41.9 ولكن لا يزال أقل من 50 علامة التي تفصل التوسع عن الانكماش.(وكالات)

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