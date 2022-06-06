اربيل.. اصابة 3 اشخاص بانفجار سيارة تعمل بالغاز (فيديو)

2022/06/06 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بانفجار بسماع دوي انفجار سيارة تعمل بالغاز في محافظة اربيل .

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن سيارة تعمل بالغاز انفجرت ما أدى الى وقوع 3 اصابات في صفوف المواطنين.

واضاف انه تم نقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج.

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