لأسباب غامضة.. مقتل معاونة مدرسة وابنتها طعنًا بسكين في النجف

2022/06/06 | 13:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل معاونة مدرسة وابنتها طعنًا بسكين في النجف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "معاونة مدرسة قتلت هي وابنتها طعنًا بسكين، في منزلهما بحي ميسان، في قضاء الكوفة من قبل شخص مجهول اقتحم منزلهما في ساعة متاخرة من ليلة امس".

وأضاف أن "الجهات المختصة فتحت تحقيق بالحادث".

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