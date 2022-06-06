قيادات “إرهابية” في داعش تقع بيد الأمن العراقي بعد تنسيق مع إقليم كردستان

2022/06/06 | 13:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ============== حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبعد الزيارات والتفاهمات المُتبادلة بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن أقليم كُردستان، وصل التنسيق المشترك بين الطرفين لأعلى مستوياته المُمكنة فمن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك، حيث تم القبض على قيادات ارهابية التي تنتمي لعصابات داعـش وهُم كُل من […]

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