الاعلان عن اخر احصائية للمصابين والمتوفين بالحمى النزفية في العراق

2022/06/06 | 13:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد وفيات وإصابات الحمى النزفية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة سيف البدر إن “عدد الوفيات والإصابات بمرض الحمى النزفية ارتفع في عموم العراق”.

وأضاف أن “الوزارة سجلت حتى الآن 142 إصابة بالمرض بينها 24 حالة وفاة”.

يذكر ان وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 136 إصابة بالحمى النزفية بينها 23 حالة وفاة.

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