2022/06/06 | 13:18 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الحكم بالسجن على سائح بريطاني بالسجن ١٥ عاماً بتهمة تهريب آثار أولاً على ايرث نيوز.

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