محافظ البنك المركزي يبحث الية دفع المستحقات المالية لايران

2022/06/06 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، اوجه التعاون المصرفي والاقتصادي مع ايران ودفع المستحقات المالية.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مخيف، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، وهنأه بمناسبة تسنمه المنصب، متطلعاً إلى تعاون أكبر في المرحلة المقبلة".

واشار البيان، ان "اللقاء، بحث أوجه التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين ودفع المستحقات المالية التي بذمة العراق، وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركات الإيرانية في البلاد".

وأكد محافظ البنك المركزي "حرصه على تطوير العلاقات المصرفية وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين وفتح آفاق جديدة من العلاقات الثنائية".

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