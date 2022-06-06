اصابات بحريق في فندق بسوق شعبي وسط كربلاء (صور)

2022/06/06 | 13:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني، الاثنين،

حريقاً اندلع في فندق داخل سوق شعبي وسط

كربلاء.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان فرق

الدفاع المدني اخمدت حريقاً اندلع في

فندق داخل سوق باب السلالمة الشعبي وسط

كربلاء.

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