الصيــن :العقوبات الغربية غير قادرة على حل الأزمة الأوكرانية

2022/06/06 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، بأن العقوبات الجديدة ضد روسيا لا تخفف من حدة الوضع في أوكرانيا، وإن أوروبا والعالم بأسره يدفعان الثمن باهظا.

وقال تشاو ليجيان في تعليق على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: “الحقائق تثبت أن الضغط بالعقوبات ليس الطريق الصحيح لحل الأزمة الأوكرانية.



العقوبات واسعة النطاق والعشوائية التي فرضتها بعض الدول على روسيا لم تخفف أي شيء من الوضع في أوكرانيا، بل على العكس، دفعت أوروبا والعالم بسببها ثمنا باهظا”.

وأوضح المتحدث في السياق ذاته، أن سكان الدول سيواجهون، مع تصعيد ضغوط العقوبات صعوبات جديدة، مثل التضخم والبطالة، وسيضطر العالم إلى مواجهة مشاكل خطيرة، مثل أزمات الطاقة والسلع التموينية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر في وقت سابق في الجريدة الرسمية الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.



وتنص، من بين أمور أخرى، على تطبيق تدريجي لحظر على واردات النفط من الاتحاد الروسي.



وسيؤثر الحظر فقط على عمليات التسليم عن طريق البحر، ولا يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب “دروجبا” للقيود.



كما تنص الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على فصل مصارف “سبيربنك” و”روس سيلخوز بنك” و”بنك موسكو الائتماني” عن سويفت.

المصدر: نوفوستي

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