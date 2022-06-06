التونسية أنس جابر تحقق أعلى تصنيف في مسيرتها

2022/06/06 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت التونسية أنس جابر أعلى مرتبة في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" لكرة المضرب، بعد تقدمها الاثنين الى المركز الرابع رغم مشاركة مخيبة هذا العام في بطولة رولان غاروس التي دخلتها كمرشحة قوية للمنافسة على اللقب.

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