2022/06/06 | 13:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي وزارة الموارد المائية نفيا قاطعا ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول خبر مفادة بأن المياه تكفي لثلاثة أشهر فقط وبدورها تؤكد وزارة الموارد المائية بأن الخزين المائي يلبي كافه احتياجات الخطة الزراعية ومياه الشرب والمتطلبات الأخرى رغم ظروف الشحة المائية ولاصحة لمثل هكذا اخبار وتدعو وزارة الموارد المائية وسائل الإعلام كافة لتوخي الحذر والدقة […]

ظهرت المقالة الموارد توضح موقف المياه في العراق..



هل فعلاً ستكفي لـ 3 أشهر فقط؟ أولاً على ايرث نيوز.

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