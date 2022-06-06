تقرير: العراق استورد 7 الاف و 400 سيارة خلال اذار الماضي فقط

2022/06/06 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة Focus2Move المختصة بتقديم البيانات عن أسواق السيارات، يوم الاثنين، أن شراء السيارات في العراق ارتفع في الربع الاول من العام الحالي، مبينة ان شركة "كيا" ما زالت تحتل المرتبة الاولى في حصة السوق بنسبة اكثر من 36%.

وقالت الشركة في تقرير إن "سوق السيارات في العراق استمر في مبيعاته للسيارات بالارتفاع لشهر اذار 2022 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالشهر الذي سبقه".

وبينت أنه "تم بيع 7455 سيارة في شهر اذار وحده، ما رفع مبيعات العام الحالي للربع الاول لغاية شهر اذار عند 18 ألفاً و247 الف سيارة بارتفاع بنسبة 0.8% عن نفس الفترة من العام 2021".



وفقا لما نشرته شفق نيوز.

وأشارت إلى أنه "من ناحية العلامة التجارية، اعلنت (كيا) عن انخفاض مبيعاتها بنسبة 5.1% منذ بداية العام الحالي حتى شهر اذار على الرغم من امتلاكها نسبة 36.1 من حصة السوق العراقي، تليها شركة (تويوتا) التي نمت بنسبة 49.1%، في حين سجلت (هيونداي) اكبر انخفاض، بنسبة 73.4%".

واوضحت الشركة أن "عام 2021 بدأ بشكل إيجابي للسوق العراقي، وبلغت مبيعات العام باكمله 85 ألفاً و380 الف سيارة بنسبة زيادة بلغت 27.6% مقارنة بعام 2020".

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