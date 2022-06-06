الفتح يطالب رئاسة البرلمان بالتحرك الفوري بعد إساءة كردستان للقضاء

2022/06/06 | 13:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي , الاثنين , قرار محمة الإقليم بعدم دستورية قرارات المحمة الاتحادية سابقة خطيرة , داعيا البرلمان الى التحر ونصرة القضاء والدستور .وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار محكمة الإقليم بشان عدم اعترافه بدستورية قرار المحكمة الاتحادية المتعلق […]

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