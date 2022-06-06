وزارة الموارد المائية : الخزين المائي يلبي الإحتياجات

2022/06/06 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

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قالت وزارة الموارد المائية ، ( اليوم الإثنين) ، بأن الخزين المائي يلبي احتياجات الزراعة ومياه الشرب في العراق رغم الشح المائي الذي عانته محافظات العراق خلال الثلاث سنوات المتتالية

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