البنك المركز يمنع حاملي بطاقات فيزا وماستر من اعطاءها لاي جهة

2022/06/06 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر البنك المركزي، توجيها الى المصارف يمنع حاملي بطاقة الدفع الالكتروني "ماستر كارد" و"فيزا كارد" بتصوير او إعطاء معلومات إلى أي جهة.

وقال البنك المركزي في كتاب حمل توقيع نائب المحافظ، إنه "لغرض الحد من عمليات القرصنة والاحتيال الناتجة عن قيام الزبون بالسماح لأية جهة بتصوير بطاقة الدفع الالكتروني بأن بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به عند ترويج المعاملات، نؤكد على ضرورة اتخاذكم الاجراءات اللازمة لتثقيف زبائنكم حاملي بطاقات الدفع الالكتروني بأن بطاقة الدفع لا تعد من المستندات والمستمسكات الثبوتية وتوعيتهم بعدم مشاركتها مع اية جهة أو استخدامها لغير غرض التي تم اصدارها من اجله".

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