النفط والغاز النيابية تستضيف السفيرة الاسترالية لدى العراق

2022/06/06 | 14:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية برئاسة النائب يحيى العيثاوي رئيس السن وحضور عدد من السادة أعضاء اللجنة اليوم الإثنين السفيرة الاسترالية في بغداد السيدة باولا إليزابيث كانلي لبحث تطوير القطاع النفطي والعلاقات الثنائية بين البلدين.ورحب النائب العيثاوي خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة بالسيدة كانلي سفيرة استراليا لدى العراق،مؤكدا أن الاقتصاد العراقي […]

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