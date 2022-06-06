تونس: من أجل مؤتمر للمقاومة ينجزه كل الذين يلتقون على مهمة التغيير الجذري وبسياسات راديكالية - بشير الحامدي

2022/06/06 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي ــ 1 ـالسلطة بمفهومها الآن وهنا وبعد 25 جويلية ليست سلطة أنتجها الانتظام الحزبي أو الانتظام المواطني الحر المستقل بل هي سلطة تعتمد على سلطة قيس سعيد الظاهرة التي يمارسها بواسطة المراسيم وينفذها بواسطة المؤسسات الصلبة للدولة (الجيش والبوليسية) وبعض الهيئات الصورية التي نصبها، سلطة ديكتاتورية مقنّعة حينا وسافرة حينا آخر حينما يتعلق الأمر بمعارضتها في الشارع سلطة تبني كل "مشروعيتها" على رؤية ترى ......





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