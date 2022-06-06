أول شخصية مسلمة في عالم مارفيل.. الق نظرة على مسلسلها

2022/06/06 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت Marvel Studios مسلسل "ميس مارفيل"، وهو مسلسل يضم كامالا خان، أول بطلة خارقة مسلمة في الكون.

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