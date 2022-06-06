احتجوا على

2022/06/06 | 14:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت جمعية القضاة التونسيين تعليق العمل في كل المحاكم التونسية لمدة أسبوع قابل للتجديد انطلاقا من اليوم، الاثنين، بحسب مراسل "الحرة".

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