شرطة كربلاء تنقذ حياة امرأة من الانتحار في قضاء الهندية

2022/06/06 | 14:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إنقاذ المرأة وتسليمها الى مركز الشرطة.

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