المالية تعلن جاهزيتها لتمويل قانون الامن الغذائي والموافقة على ادراج المحاضرين ضمنه

2022/06/06 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، جاهزيتها لتمويل قانون الامن الغذائي والموافقة على ادراج المحاضرين ضمنه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنها "جاهزة لتطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب، إذ انه لايخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد محليا وعالميا".

واضافت ان "فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى".

واشارت الوزارة الى انه بهذا الصدد ، ستقوم دائرة المحاسبة بتمويل مبلغ واحد ترليون دينار، بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية :

*تحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولين بقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 .

*مستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتم تحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 .

* كلف العاملين بالخفارة من دائرة الاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء .

* كلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين .

وبينت الوزارة في بيانها انها "عملت على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع ، وان الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافة الاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات".

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