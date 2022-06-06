فيديو.. مصرع وإصابة 7 اشخاص بحادث سير على طريق صلاح الدين- كركوك

2022/06/06 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع شخص واصابة 6 في حادث سير مروع على طريق تكريت - كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "شخصاً توفي وأصيب 6 اخرين في حادث سير مروع على طريق تكريت – كركوك".

ويشهد العراق العديد من الحوادث المرورية التي تحدث بسبب سوء الخدمات وتهالك بعض الطرق داخل وخارج المدن التي يذهب ضحيتها الكثير من المواطنين.

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