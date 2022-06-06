الميزان التجاري ابرزها.. نائب يقترح عدة امور “ضاغطة” للحد من الانتهاكات التركية

2022/06/06 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفائز، اليوم الاثنين، عدة امور “ضاغطة” للحد من الانتهاكات التركية داخل الاراضي العراقية.وقال الفائز لوكالة ايرث نيوز، إن “الانتهاكات التي تحصل باستمرار من قبل القوات التركية في شمال العراق او مايحصل في الخليج من القاء القبض على الصيادين والى اخره او اي انتهاكات اخرى تحصل وزارة […]

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نائب يقترح عدة امور “ضاغطة” للحد من الانتهاكات التركية أولاً على ايرث نيوز.

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