حراك الانبار يتوجه رسميا لتجريد الحلبوسي من نفوذه الاداري ويلوح باعلان الحرب

2022/06/06 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف عضو الحراك الشعبي في الانبار محمد دحام، الاثنين، عن تقديم الحرك طلبات رسمية لاجل انهاء هيمنة محمد الحلبوسي على السلطة في المحافظة، مبينا انه وفي حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فان الخطوات المقبلة ستكون التصعيد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال دحام في تصريح لـ […]

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