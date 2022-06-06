قطة مجتهدة “تتخرج” من جامعة أمريكية (صور)

2022/06/06 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لم تعد المثابرة على التعلم واستذكار الدروس مقصورة على البشر، حيث قلبت القطة “سوكي” الموازين بجلوسها ساعات طوال تنصت باهتمام للمحاضرات عبر تطبيق “زووم”.برفقة صاحبتها، فرانشيسكا بوردير الطالبة في جامعة تكساس في أوستين الأمريكية، واظبت “سوكي” على حضور جميع المحاضرات في المنزل وكانت تبدي اهتماما كبيرا.تقول فرانشيكسا: “كلما أردت الإصغاء إلى […]

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