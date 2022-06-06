وزير الصحة: ورش عمل مشتركة للمضي بمشروع الضمان الصحي

2022/06/06 | 14:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أكد وزير الصحة هاني العقابي، اليوم الاثنين، استمرار الاجتماعات مع مختلف الجهات المسؤولية البرلمانية والوزارية لوضع صيغة مناسبة لقانون الضمان الصحي.

وقال العقابي، في كلمة له خلال استضافته في مجلس النواب، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاجتماعات الوزارية مستمرة للوصول الى روئ مشتركة بين اعضاء مجلس النواب وإدارة الوزارة وكادر هيئة الضمان الصحي وأعضاء النقابات لوضع آلية ومعايير مناسبة لتقديم خدمة طبية جيدة ورعاية صحية متميزة للمواطنين".

وأكد، أن "اجتماعات مجلس وزارة الصحة واعضاء النقابات أثمرت عن ورش عمل مشتركة يسهل من خلالها المضي بمشروع الضمان الصحي"، مشيراً إلى أن "جميع الملاكات العاملة في قانون الضمان الصحي لديها الخبرة واكتسبت القدرات المطلوبة عبر ورش عمل داخل وخارج العراق".

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