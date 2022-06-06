العراق بانتظار مبعوثي الرئيسين التركي والايراني لحسم ملف المياه

2022/06/06 | 14:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية،

اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة

لمبعوثي الرئيسين التركي والايراني

لحسم ملف المياه المشتركة بين البلدان

الثلاثة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن

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