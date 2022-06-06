نادال يجيب على سؤال CNN حول ما إذا كان يعتبر نفسه الأعظم في تاريخ التنس

2022/06/06 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر لاعب التنس الاسباني، رافائيل نادال، عن فخره وتحدث عن ميراثه في الرياضة لـCNN.إليكم ما قال.

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