السعودية تسعى لزيادة أسعار التبغ بنسبة 150%

2022/06/06 | 15:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ في السعودية، منصور القحطاني، إنه هناك مساعي لرفع أسعار التبغ داخل المملكة بنسبة 150 في المئة

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