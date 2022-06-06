موافقة حكومية على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي

2022/06/06 | 15:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانعكاسها على الأمن الغذائي.

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