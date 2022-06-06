مدفيديف: هدف حزمة العقوبات السادسة إشعال “الثورة العالمية”

2022/06/06 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، هدف الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا بأنه إشعال “نيران الثورة العالمية في الاقتصاد”.جاء ذلك في منشور له كتبه على قناته بتطبيق “تليغرام”، حيث قال إن الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستؤدي إلى وضع ثوري في العالم.وتابع: “لقد اعتمدت المفوضية […]

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