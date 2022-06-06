2022/06/06 | 15:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت وزارة المالية، الاثنين، البيانات الخاصة بشهر نيسان، موضحة أن مجمل الايرادات النفطية لغاية شهر نيسان بلغت 45 ترليون دينار والايرادات غير النفطية بلغت 2 ترليون دينار وذكرت الوزارة، في تقرير اطلعت عليه /المعلومة /، إن “مجمل المصروفات الجارية بحدود 29.7 ترليون دينار عراقي اما المصروفات الاستثمارية فبلغت بحدود 2 ترليون دينار “،اما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيرادات الحكومة في نهاية 2022 ستصل الى 142 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيرادات الحكومة في نهاية 2022 ستصل الى 142 تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).