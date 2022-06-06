بالصور.. إخماد حريق اندلع في سكن للزائرين في كربلاء

2022/06/06 | 15:45 - المصدر: ايرث نيوز

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إخماد حريق اندلع في سكن للزائرين في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

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