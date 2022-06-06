رئيس الجمهورية يؤكد أن العراق عنصر أساسي في استقرار المنطقة

2022/06/06 | 15:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

شدّد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على تأسيس أطر تعاون إقليمي ترتكز على الاقتصاد، فيما أشار الى أن العراق عنصر أساسي في استقرار المنطقة.

وذكر بيان رئاسي تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، وزيري خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري والمملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين”.

وأكد رئيس الجمهورية “حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر والأردن في مختلف المجالات، وتوسيعها عبر التفاهمات وأطر التعاون الثلاثي المُتفق عليها، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة”.



لافتاً إلى أن “أمن العراق واستقراره وموقعه الجغرافي بين جيرانه وأشقائه عنصر لا غنى عنه لأمن المنطقة”.

وأضاف، أن “هناك حاجة ماسة لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة من أجل تمهيد الطريق نحو أطر تعاون إقليمي يرتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة التحديات المشتركة والمتمثلة بالأمن والاقتصاد وأزمة التغيّر المناخي”.

بدورهما، نقل الوزيران “تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني إلى الرئيس برهم صالح”، فيما حمّل رئيس الجمهورية الوزيرين “تحياته إلى أخيه الرئيس السيسي وأخيه الملك عبد الله الثاني”.

وأكد الوزيران بحسب البيان، “حرص بلديهما على أمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون المشترك”.

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