2022/06/06 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة روابط: نتائج الامتحانات النهائية للسادس الابتدائي لمحافظتي بابل ونينوى أولاً على ايرث نيوز.

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