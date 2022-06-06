2022/06/06 | 15:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع توافق على قبول الطلاب المتقدمين للدراسة بأكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:51

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